Об этом он говорил, выступая на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Вчера Путин подписал указы, согласно которым все пенсионеры получат разово по 10000 рублей, а силовики – по 15000.
Одновременно глава государства поручил прописать законодательный запрет списывать из таких выплат какие-либо суммы в счет погашения долгов физлиц перед кредитными организациями, а уже списанные в прошлом деньги – вернуть (к примеру, несколько единоразовых выплат в прошлом году на фоне пандемийного экономического кризиса назначалось семьям с детьми).
Президент Владимир Путин потребовал от банков не гасить долги граждан за счет единоразовых выплат от государства
Об этом он говорил, выступая на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Вчера Путин подписал указы, согласно которым все пенсионеры получат разово по 10000 рублей, а силовики – по 15000.