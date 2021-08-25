Шойгу: главная угроза для России после падения Кабула — большое количество вооружения, попавшего к боевикам

Об этом Шойгу рассказал в выступлении на предвыборном съезде «Единой России».

По словам министра, боевики получили сотни артиллерийских установок, ПЗРК, единиц бронетехники, а также значительное число самолетов и вертолетов. Экс-президент США Дональд Трамп ранее говорил, что в руки боевиков попало американское вооружение на 85 млрд долларов, которое США оставляли правительственной афганской армии, сдавшейся без боя.

В то же время президент Владимир Путин пообещал, что Россия не будет втягиваться в афганский конфликт, так как уже извлекла уроки из опыта советского вторжения в эту страну в 80-е.