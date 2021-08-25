Президент В.Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

23-летняя спортсменка, занявшее 4-е место в личном многоборье по художественной гимнастике на недавней Олимпиаде в Токио, награждена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Ее сестра Дина, ставшая второй, ранее была удостоена Ордена Дружбы. Первое место в тех соревнованиях присудили израильтянке Линой Ашрам – Россия уступила золото в этом виде спорта впервые с 1996-го года.