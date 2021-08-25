Вылет вице-президента США во Вьетнам задержали из-за сообщений о т.н. «гаванском синдроме» у дипломатов США в Ханое

Информацию проверили, но пока она не подтвердилась – и после почти четырехчасовой задержки борт Харрис все-таки вылетел из Сингапура в Ханой. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что в Вашингтоне, цитата, «со всей серьезностью» относятся к подобным вещам.

«Гаванским синдромом» называют жалобы сотрудников ЦРУ, Госдепа и других ведомства США в разных странах на сильнейшую головную боль и другие странные симптомы. Впервые это проявилось в 2016-м именно на Кубе. Число жертв исчисляется десятками, некоторые не восстановились до сих пор. Американские спецслужбы выдвигали версии о некоем ультразвуковом оружии и в качестве главного подозреваемого называли Россию, но доказать пока ничего не удалось.