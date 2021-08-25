Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ложью информацию соратников Алексея Навального о квартире его сына

По данным расследователей, сын Рогозина владеет жилплощадью в 208 квадратных метров в ЖК «Триумф-Палас» на северо-западе Москвы.

В эфире «Эха Москвы» Рогозин рассказал, что его доходы и расходы тщательно контролируются надзорными органами; что авторы расследования преувеличили цену недвижимости из его декларации, и что у него нет конфликта интересов с сыном, поскольку тот на самом деле работает не в связанном с Роскосмосом КБ «Арсенал», а на другое юридическое лицо с похожим названием.