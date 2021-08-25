ЕС призывает захвативших власть в Афганистане талибов* отпустить из страны всех желающих уехать

Об этом объявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Эвакуация иностранцев и опасающихся расправы за помощь им местных, с семьями, через международный аэропорт Кабула активизировалась после 15-го августа и по плану должна завершиться 31-го. Талибы, которые контролируют всю страну, кроме самой воздушной гавани, раньше обещали не препятствовать проезду в аэропорт всех желающих, в том числе афганцев – в обмен на полный вывод военных НАТО до конца месяца, но потом все-таки перекрыли шоссе к аэропорту.

В Белом доме вчера приступили к сокращению воинского контингента в аэропорту, но теперь говорят, что завершение эвакуации в срок будет зависеть в том числе от готовности сотрудничать самих талибов.

*В России, как и на уровне ООН, «Талибан» официально признан террористической организацией и запрещен.