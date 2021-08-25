Пять стран создадут фонд для поддержки Украины против России

Об этом сообщает на своей странице в фейсбуке британское посольство в Киеве. Помимо Соединенного Королевства, в проекте поучаствуют Соединенные Штаты, Швеция, Швейцария и Канада.

Заработает фонд к декабрю, рассчитывают его организаторы. За первые три года они намерены собрать до 35 млн фунтов стерлингов – на, цитата, «повышение устойчивости регионов, затронутых конфликтом». Речь идет о технических консультациях правительству, инвестировании, увеличения доступа к общественным благам жителям юга и востока Украины.

О решении объявлено вскоре после первого международного саммита «Крымская платформа» на Украине и торжеств в честь 30-летия независимости этой страны от СССР.