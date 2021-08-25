К атлантическому побережью Испании после 40-летнего перерыва вернулись синие киты

Об этом пишет газета Guardian. Опрошенные ей морские биологи говорят, что первую после многолетней паузы особь засекли близ побережья Галисии в 2017-м, а в последнее время встречи людей и китов стали регулярными.

Среди ученых есть несколько версий, что заставило китов вернуться – от глобального потепления до перераспределения планктона в Мировом океане. Но все сходятся на том, что это было бы невозможно без введения в конце 70-х полного международного запрета на китобойный промысел в этой части света.

Синие киты – крупнейшие современные морские млекопитающие и, возможно, крупнейшие из когда-либо существовавших животных. Длина взрослого кита зачастую превышает 30 метров, а масса – 150 тонн.