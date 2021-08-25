Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко

На такой шаг пошли из-за слежки за официальными лицами с помощью ПО израильской компании Pegasus. Ранее Марокко уже обвинил во враждебных действиях против алжирцев президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

В середине июля вышло расследование международной группы журналистов о том, как ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку за десятками человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа (в Израиле это отрицают). Технологии, как утверждал истец, использовались разными странами в том числе для выявления оппозиционно-настроенных граждан: журналистов, правозащитников и т.д.