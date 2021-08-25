Мосгорсуд подтвердил снятие с выборов в Госдуму политика Романа Юнемана

Об этом сообщает пресс-служба суда. Его отказались регистрировать по одномандатному округу номер 210 на юге столицы, сославшись на брак более 10-ти процентов подписных листов.

Юнеман в 2019-м участвовал в выборах депутатов Мосгордумы. По официальным результатам, поддержанная «Единой Россией» Маргарита Русецкая опередила его на 84 голоса.