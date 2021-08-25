Суд отклонил иск «Независимой нефтегазовой компании» Э. Худайнатова к РБК на 500 млн рублей

Согласно странице дела на портале «Электронное правосудие», в иске постановлено отказать полностью, но мотивировочная часть решения при этом не опубликована.

Глава объединенной редакции РБК Петр Канаев в этой связи сказал журналистам, что уверен в достоверности и объективности информации, которую публикуют его коллеги. Комментариев от ННК пока не поступало.

Иск был подан в Арбитражный суд в марте – компания Худайнатова оценила в 500 млн свой репутационный вред от статьи ««Роснефть» продаст доли в 6 проектах и купит Пайяху у Худайнатова Зачем госкомпании такой обмен активами?»