ЕС предлагает созвать международную конференцию по вопросам расселения афганских беженцев

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции по итогам экстренного саммита стран Большой семерки, посвященного все той же проблеме. Политик назвала этот вызов глобальным и признала, что в Брюсселе пока не понимают, сколько афганцев готов принять ЕС, ведь гуманитарные визы могут выдавать (или не выдавать) исключительно правительства отдельных государств, на национальном уровне.

А пока Берлин объявил о выделении афганским беженцам немедленно ста миллионов евро и еще полумиллиарда – в перспективе. О планах принимать беженцев и наращивать дотации уже говорили и в Лондоне.

Проблема с массовой эвакуацией афганцев из Афганистана возникла после захвата там власти в середине августа боевиками из движения «Талибан» на фоне вывода американских войск.

*В России, как и на уровне ООН, «Талибан» официально признан террористической организацией и запрещен.