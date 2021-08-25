В Германии полиция расследует массовое отравление студентов

За помощью к медикам обратились семь человек, посещавшие столовую в кампусе Технического университета в Дармштадте. Всех их мучила неукротимая рвота, у некоторых посинели конечности. Один мужчина поступил в больницу в критическом состоянии, но сейчас его жизнь вне опасности. На месте работают 40 следователей – они утверждают, что уже установили и сам яд, и куда он был добавлен, но не будут разглашать эту информацию, пока преступника не поймают.