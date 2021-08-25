Палата представителей Конгресса США одобрила рекордный пакет стимулирования экономики на $3,5 трлн

Трансляция велась на сайте палаты, документ поддержали 220 конгрессменов, против голосовали 212. Теперь его предстоит рассмотреть Сенату.

Президент Джо Байден предложил пакет для борьбы с последствиями пандемии. Он предусматривает рекордные вложения в модернизацию инфраструктуры и рост расходов на здравоохранение и образование, чтобы по доступности приблизить их к стандартам европейских стран.