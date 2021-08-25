ООН предупредила об угрозе голода для трети афганцев

Такая угроза возникла после захвата власти в этой стране боевиками из движения «Талибан». Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал мировых лидеров срочно предпринять меры.

В Афганистане живут без малого 40 млн человек, страна находится на последних местах в мире по подушевому ВВП и зависит от иностранной гуманитарной помощи. После падения международно-признанного правительства Афганистана страны Запада начали экстренную эвакуацию из Афганистана своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев с семьями. Пока одни страны на Западе объявляют о готовности нарастить помощь Афганистану (Германия), другие, наоборот, приостановили транши, чтобы деньги не доставались талибам (США).

*В России, как и на уровне ООН, «Талибан» официально признан террористической организацией и запрещен.