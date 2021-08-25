В Петербурге отпустили задержанных участников вчерашних пикетов

Активистов Владимира Шипицына и Ольгу Смирнову задержали, когда они встали с пикетами в честь 30-летия независимости Украины. Редактора журнала DOXA Виктора Ершова и еще двоих молодых людей – за пикеты в поддержку СМИ. Это произошло около половины девятого вечера накануне.

Первую группу отпустили из полиции в половине второго ночи с протоколами по статье КоАП о демонстрации экстремистской символики (у них был крымско-татарский флаг), вторую – в половине первого, с протоколами о нарушении ковидных ограничений.