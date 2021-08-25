Захватившее Афганистан движение «Талибан»* запретило вывозить из страны антиквариат и наличные доллары

Такое заявление опубликовано в твиттере от имени Исламского эмирата Афганистан. Юридический статус требования пока не ясен, но талибы уже обещают конфисковывать всю валюту и предметы старины, которые найдут у выезжающих и наказывать их – цитата – в соответствии с законом. Одновременно запрещается и контрабанда антиквариата и валюты в обратном направлении.

*В России, как и на уровне ООН, «Талибан» официально признан террористической организацией и запрещен.