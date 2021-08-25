Сегодня вступает в силу упрощенный порядок выдачи российских виз иностранным туристам

Закон, подписанный президентом Путиным еще в мае, давал право всем иностранцам при наличии брони в гостинице из федерального реестра получать туристическую визу на срок сразу до полугода. Раньше такие визы давали только туристам из некоторых стран, предлагавших аналогичные условия для россиян.

Кроме того, продолжает действовать введенная с 1-го января система электронных виз в Россию – однократных и краткосрочных, зато значительно более простых в получении. Именно эти визы, говорят опрошенные агентством ТАСС эксперты, способны реально нарастить иностранный турпоток в Россию, особенно в условиях, когда кончится пандемия.