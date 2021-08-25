Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «экоцид» из-за перекрытия Северо-Крымского канала

После присоединения полуострова к России Украина построила дамбу, которая остановила подачу воды с материковой Украины. Из-за этого в ряде крымских городов в последние годы водопроводная вода подавалась по часам, разрабатывается проект выкачивания пресной воды из-под дна Азовского моря.

Дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц», которым грозит от 12 до 20 лет колонии.