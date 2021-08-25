В Ярославле завели два уголовных дела после видео, на котором санитары псих.бригады избивают пациентку

Об этом сообщает региональное управление СК. Одно из них – об умышленном причинении легкого вреда здоровью (до 4 месяцев ареста), другое – по статье «незаконная госпитализация в психиатрическую клинику» (до 3 лет лишения свободы).

Видео с камеры наблюдения в лифте появилось в Сети позавчера. На нем женщину со связанными руками запихивают в лифт с ударами по голове и животу двое мужчин, а она кричит и упирается. Местные СМИ писали, что санитаров вызвали родственники женщины, поскольку она якобы вела себя неадекватно. Попавших на видео сотрудников уже уволили.

Где сейчас женщина, неизвестно, уточняется лишь, что в больнице ее осмотрели и заключили, что ее состояние стабильно.