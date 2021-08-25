Президент Владимир Путин предложил распространить единоразовую выплату в 15000 рублей на всех силовиков

Эту идею он выдвинул, выступая на предвыборном съезде партии «Единая Россия».

Ранее предполагалось, что по 15 тысяч получат только военнослужащие; теперь – что еще и все сотрудники всех правоохранительных органов и курсанты военных училищ. Только по старой схеме, в сумме с выплатой по 10 тысяч всем пенсионерам, это стоило бы бюджету 500 млрд рублей дополнительных расходов или 0,5% ВВП.

Выплаты Путин обосновал высокой инфляцией – председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в связи с ней же объявил, что партия выступает за ежегодное повышение МРОТ.