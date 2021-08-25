Компания Яндекс.Такси сегодня повысит стоимость поездок в ряде российских регионов

Рост тарифов на такси затронет Краснодар, Волгоград, Саратов, Барнаул, Ульяновск, Екатеринбург и ещё несколько десятков городов страны. Об этом сообщают региональные издания и пишут пользователи соцсетей. В Подмосковье стоимость поездки теперь ничем не будет отличаться от расценок в Москве. Минимальная цена для такси эконом-класса составит 139 рублей, притом, что ещё недавно она была вдвое ниже. В компании Яндекс такси не уточнили, в каких регионах вырастут цены, но заверили, что в столице тарифы останутся на прежнем уровне. Агрегатор объяснил изменения ростом издержек таксомоторной отрасли и заботой о доходах таксистов. Водители получили уведомления от Яндекса об изменении цен в прошлые выходные. В компании публично об этом заговорили лишь после того, как в чатах таксистов начались соответствующие обсуждения, пишет газета Коммерсант. Участники рынка опасаются, что Яндекс, увеличив тарифы, может повысить проценты и забрать разницу себе.

Эксперты не исключают, что следом за Яндексом тарифы на такси изменят и остальные агрегаторы.