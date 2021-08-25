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00:04, 25 августа 2021

Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

Кого ведомство обвиняет в произошедшем – не известно.
В СК считают, что неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, перекрыли Северо-Крымский канал, чтобы причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке региона. В ведомстве отметили, что это противоречит положениям Конвенции о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную среду.
Отдельно в сообщении сказано, что отсутствие должного водоснабжения Крыма вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечёт изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также популяций животного мира, причём некоторые из этих видов занесены в Красную книгу.
В Следственном комитете добавили, что из-за перекрытия канала снизилось и качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, что негативно сказывается на здоровье людей.

Подача по Северо-Крымскому каналу прекратилась в 2014-ом году. По нему, как писало агентство ТАСС, в полуостров поступало около 85-ти процентов воды.


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