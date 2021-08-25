В Петербурге накануне вечером задержали участников одиночных пикетов в поддержку телеканала «Дождь»*

Как сообщает портал ОВД-Инфо, администратор телеграм-канала Avtozak LIVE Екатерина Гончарова держала плакат с надписью «Идет Дождь. Идет преследование журналистов». Редактор студенческого журнала DOXA Виктор Ершов стоял с плакатом «Мне нужна свобода слова, а не пытки и диктатура». Телеканал «Дождь»* недавно был внесен властями в реестр иностранных агентов.