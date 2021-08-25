Истекает срок подачи жалоб на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Госдумы

По новому закону, оспорить решение можно теперь последовательно в избиркоме и суде.

Из менее чем двух сотен самовыдвиженцев в нижнюю палату парламента зарегистрировали всего 11 человек, пишет газета «Коммерсантъ». Большинство кандидатов не смогло набрать нужное количество автографов своих сторонников или же предоставили большое количество подписных листов с браком.

Как отмечает издание, никто из известных самовыдвиженцев не стал оспаривать решение по линии избиркома. К примеру, московский политик Роман Юнеман и костромские коллеги Михаил Долматов и Владимир Михайлов обратились сразу в суд. При этом некоторые претенденты решили оспорить в инстанциях саму необходимость собирать подписи.

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты полагают, что в судах у кандидатов, которым отказали в регистрации, больше шансов представить аргументы в свою защиту. При этом Центризбирком в этом случае страдает от создаваемой им самим репутации.