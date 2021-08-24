Власти Алжира обвинили Марокко в шпионаже с помощью израильской программы «Пегасус»

Как заявили в МИде, это одна из причин, почему Алжир разрывает дипломатические отношения с королевством. В середине июля было опубликовано международное журналистское расследование, в котором утверждалось, что ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку как минимум за 50 тысяч человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа.