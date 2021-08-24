В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении сотрудников психбольницы, которые избили пациентку

Их обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили в СК. Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой два человека в форме Ярославской областной психиатрической больницы затаскивают в лифт женщину, при этом она сопротивляется и кричит. Мужчины силой удерживают женщину и избивают. Оба сотрудника уже уволены из больницы.