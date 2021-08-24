Власти США ожидают, что талибы не будут мешать жителям Афганистана его покинуть

В Белом доме не уточнили, каковы будут действия Вашингтона, если боевики не последуют призыву. Ранее сегодня запрещенная в России террористическая организация «Талибан» заявила, что не позволит афганцам покинуть страну и потребовала от США и других западных государств уйти из Афганистана до конца августа. Боевики захватили государство по мере вывода войск США и НАТО.