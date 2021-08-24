В Германии у социал-демократов впервые за 15 лет рейтинг выше, чем у партии Ангелы Меркель

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Forsa. За блок консервативных партий – ХДС/ХСС сейчас готовы голосовать 22%, а за социал-демократов – 23%. На третьем месте по уровне поддержки в данный момент «Зелёные». У них 18% голосов. Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября