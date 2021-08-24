Президент Владимир Путин считает, что в России впервые в истории могут решить квартирный вопрос

Об этом глава государства сказал на встрече с гендиректором госкомпании «Дом.РФ» Виталием Мутко. Мутко предложил разрешить ей напрямую кредитовать инфраструктурные проекты в регионах, что сейчас запрещено. Президент сказал, что даст поручение правительству.