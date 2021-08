Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет

Музыкант скончался в лондонской больнице в окружении семьи. Причины смерти не разглашаются. Несколько недель назад стало известно, что Чарли Уоттс пропустит осеннее турне группы по Соединённым Штатам из-за недавно перенесённой медицинской процедуры.

Как отмечает британская медиакомпания «Би-Би-Си», Уоттс не был известен необычными соло или выходками. На сцене и за её пределами вёл себя тихо и сдержанно. Тем не менее, в 2016-ом году музыкант занял двенадцатое место в списке «сто лучших барабанщиков всех времён» журнала Rolling Stone.

Уоттс был членом группы с 1963-его года. Он начал играть в The Rolling Stones на следующий год после создания коллектива и никогда его не покидал. Кроме того, барабанщик создал несколько обложек для альбомов группы, например, для пластинки Between the Buttons.

В начале девяностых у музыканта появился и собственный джазовый коллектив — Charlie Watts Quintet, который выпустил несколько альбомов.

Намерены ли Rolling Stones отменять концерты из-за произошедшего – в группе пока не объявили. На сайте коллектива вместо какой-либо информации просто вывешена фотография умершего.