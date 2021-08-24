Рогозин назвал фейком и враньем расследование соратников Навального о квартире его сына

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал фейком и враньем расследование соратников Алексея Навального о квартире его сына. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Расследованием это сложно назвать, потому что они просто идут по декларации и стебаются, преувеличивая цены недвижимости в несколько раз, а я это могу доказать и щелкнуть по носу этих, так называемых, расследователей. Никакого конфликта интересов быть не может, потому что авторы этого расследования перепутали температуру закипания воды с прямым углом. Есть конструкторское бюро «Арсенал», это наше предприятие, с которым у нас есть свои взаимоотношения и есть машиностроительный завод «Арсенал», тоже в Петербурге находится, это совершенно другое юридическое лицо, которое с нами никак не связано. Более того, ни одного контракта у «Роскосмоса» с этим заводом нет, поэтому, кто там в акционерах и у кого сын покупал, — может он действительно владеет на вторичном рынке многими квартирами… Где он [конфликт интересов] может быть, если речь идет о предприятии, которое с нами никак не связано? Просто девушка перепутала КБ «Арсенал» и машиностроительный завод «Арсенал», значит, это фейк, это вранье. В отношении себя я ощущаю, что они жулики и воры, потому что они пытаются украсть у меня честное имя и репутацию. К сожалению, эти граждане достаточно далеко сейчас находятся, все сейчас уже эмигранты, но, я думаю, что у меня появится возможность, когда в судебном порядке я заставлю этих людей ответить за клевету. Я человек, который никогда никого не обманывал, человек, у которого очень строгие политические принципы», — сказал он.

Д.Рогозин отметил, что собирается вложить средства, заработанные на посту главы «Роскосмоса», в восстановление монастыря.

«Да, у меня высокая заработная плата <...> но я большую часть всех денег, которые я заработал за три года в «Роскосмосе» сейчас собираюсь потратить на восстановление Спасо-Бородинского женского монастыря», — сообщил он.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что его доходы и расходы тщательно контролируются надзорными органами.

«Мне есть перед кем отчитываться — есть контрольные органы. Вы понимаете, что человек, возглавляющий такую государственную корпорацию, которая обеспечивает стратегические интересы страны, находится под телескопом самых разных контролирующих органов. Я очень четко слежу за своей декларацией, за доходами-расходами своих ближайших родственников», — заявил он.

По мнению гендиректора госкорпорации, все расследования команды Навального в отношении него являются фейками.

«Хочу перечислить все те фейки, которые за последние годы обрушились со стороны этой группы товарищей. Конечно, я думаю, что эти расследования требуют больших средств, понимаю, что за ними есть заказчик. Думаю, почему это делается… Все, что говорится против меня и в отношении моих ближайших родственников, это все вранье. В этом сюжете говорилось: «30 миллиардов нарушений Счетная палата определила» и так далее. Алексей Леонидович Кудрин сам же, выступая потом в Совете Федерации сказал, что оговорился, и сказал, что в «Роскосмосе» нет ни одного рубля, потраченного незаконным, нецелевым образом, то есть это фейк. Второе – продажа земли Хруничева, «Рогозин продает земли завода под жилье какому-то магнату». Вранье! Это неправда, потому что земля центра Хруничева сегодня – это будущий технопарк и завод, который мы сохранили на территории. Там никакого жилья быть не может. Сегодня там реализуется крупный проект создания национального космического центра и технопарка на этой территории, никакого жилья там не будет, это вранье», — заверил он.

По данным расследователей, сын Рогозина владеет жилплощадью в 208 квадратных метров в ЖК «Триумф-Палас» на северо-западе Москвы. Как сообщает признанное иноагентом интернет издание «Медуза», Алексей Рогозин приобрел элитную квартиру на 38 этаже в 2019 году. При этом его суммарные доходы за предшествующие покупке 8,5 лет расследователи оценили в 55 миллионов. Квартиру Рогозину-младшему продал Сергей Саруев, владелец завода «Арсенал», который производит космическую технику и имеет контракты с «Роскосмосом». Соратники Навального предположили, что продажа квартиры ниже рыночной стоимости могла быть завуалированной взяткой.