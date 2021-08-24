Рогозин допустил приход частных инвесторов в российскую космонавтику

Присутствие частных инвесторов в российской космонавтике возможно и крайне важно. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Возможно. Это крайне важно было бы сделать. Я поддержу любую серьезную частную инициативу в нашей космонавтике», — сказал он.

Глава госкорпорации считает, что необходимо в этом случае предусмотреть все риски.

«Когда существует частное конструкторское бюро и предлагает интересные решения, несмотря на то, что я возглавляю госкорпорацию, которая является материнской компанией, то есть акционером наших предприятий, конечно, я хотел бы размещать заказы там. Но помню, что мы являемся государственным регулятором. И в наших интересах создать многообразие и конкурентную среду. Но мы не будем объединять никакие конструкторские бюро», — отметил он.

Д.Рогозин считает, что если появятся частные компании, которые смогут предложить хорошие решения, которые могут быть реализованы, то полная поддержка со стороны госкорпорации будет обеспечена.

«Вся конкуренция в «Роскосмосе» будет на уровне идей. И если появятся частные компании, которые будут предлагать взрослые решения, способные быть реализованными, с определенными регламентами безопасности, , конечно будет полная поддержка», — сказал он.

По словам Д.Рогозина, уже существуют частные компании, которые работают с «Роскосмосом».

«Инвесторы у нас появляются, в этом году достаточно часто я провожу переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы заходить». – сказал о.