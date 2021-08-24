В Петербурге задержали троих участников одиночных пикетов в защиту СМИ, сообщает портал ОВД-Инфо

Среди них администратор телеграм-канала Avtozak LIVE Екатерина Гончарова и редактора студенческого журнала DOXA Виктор Ершов, который стоял с плакатом «Мне нужна свобода слова, а не пытки и диктатура». Гончарова держала плакат с надписью «Идет Дождь. Идет преследование журналистов». Телеканал «Дождь» недавно был внесен властями в реестр иностранных агентов.