По словам Рогозина, вопрос присутствия России на МКС решится в ближайшие месяцы

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, вопрос участия России в проекте Международной космической станции «(МКС) решится в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев», — сказал он.