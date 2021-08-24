По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, вопрос участия России в проекте Международной космической станции «(МКС) решится в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев», — сказал он.
По словам Рогозина, вопрос присутствия России на МКС решится в ближайшие месяцы
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, вопрос участия России в проекте Международной космической станции «(МКС) решится в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».