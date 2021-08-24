Рогозин: Национальный космический центр, который будет закончен к 2023 году, строится за счет бюджета Москвы

Национальный космический центр, который будет закончен к 2023 году, строится не за счет «Роскосмоса», а за счет бюджета Москвы. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Ранее говорили, что Рогозин на деньги «Роскосмоса» строит Национальный космический центр. Вранье. Потому что Национальный космический центр строится не за счет бюджета «Роскосмоса», а за счет бюджета Москвы. Я Сергею Собянину искренне благодарен за это. В 2023 году мы начнем переселение в это современное здание, где будут размещены 20 тысяч инженеров и конструкторов «Роскосмоса», — сказал глава госкорпорации.

Национальный космический центр (НКЦ) строится в районе Филёвский Парк на западе столицы на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.