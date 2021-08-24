Рогозин: Допускать милитаризации космоса категорически нельзя

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что допускать милитаризации космоса категорически нельзя. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Одно дело решение задач оборонной безопасности в космосе – это создание межконтинентальных баллистических ракет, способных в ответном ударе уничтожить любую группу агрессоров, в случае, если они будут посягать на наш суверенитет, на нашу свободу. Это сделано, а после ввода в эксплуатацию тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат» эта работа будет окончательно завершена. Наши стратегические ядерные силы, как подводные, так и наземные, будут полностью перевооружены. НА 30-40 лет вперед мы будем жить в полной безопасности. Это предприятие «Роскосмоса». Если говорить о втором аспекте – это орбитальная группировка в интересах министерства обороны, эти спутники тоже делаем мы . Обеспечение конфиденциальной связи, видовой разведки, навигации, высокодетального наведения – это делает космос. То, о чем говорит Путин – милитаризация [космоса] – это выведение в космос на постоянное базирование оружия массового поражения. Когда оружие будет не в ракетах на земле или под водой, а когда оно будет базироваться в космосе, это абсолютно дестабилизирующий фактор. Это запрещено. Допускать эти вещи категорически нельзя», — сказал он.