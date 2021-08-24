При трудоустройстве «Роскосмос» проверяет кандидатов на полиграфе – Рогозин

«Роскосмос» при трудоустройстве проверяет всех кандидатов на полиграфе, что позволяет отсеивать многих. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Я счел необходимым ввести при назначении на любую должность знаковую, как в самом центральном аппарате «Роскосмоса», так и на предприятии, мы ввели обязательную проверку на полиграфе. Отсев значительный», – сказал он.

Глава госкорпорации отметил, что его не интересуют частные вопросы, поэтому запретил это делать.

«Меня вообще не интересует личная жизнь, кто с кем, никогда не лезу в частную жизнь. Но меня интересует, с кем я разговариваю, я общаюсь, это человек, который преступник, потому что он крадет у страны или он подмахивает какой-нибудь иностранной разведке. Поэтому чтобы минимизировать подобного рода риски, мы ввели такого рода меру», — сказал Д.Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», перед ним была поставлена задача – «избавление отрасли от клановости и коррупции».