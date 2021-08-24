NYT: Байден заявил лидерам G7, что крайний срок вывода войск из Афганистана 31 августа пока сохраняется

В Белом доме заявили, что каждый лишний день операции США в Афганистане увеличивает угрозу со стороны террористов. Об этом американский президент Джо Байден, как сообщили в его администрации, сказал лидерам стран G7. Они сегодня призвали США сохранить контроль над аэропортом Кабула и после 31 августа для безопасной эвакуации, сказал после виртуальной встречи глава Евросовета Шарль Мишель.

В то же время захватившие Афганистан боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» сегодня потребовали, чтобы иностранцы покинули страну до конца августа.