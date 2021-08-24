Алжир заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко

Глава алжирского МИДа Рамтан Ламамра обвинил страну в совершении ежедневных низменных поступков с момента обретения независимости от Франции в 1956 году. Министр также утверждает, что власти королевства связаны с террористами, которых в Алжире подозревают в поджоге лесов.