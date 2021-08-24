Рогозин заявил, что Иван Сафронов до сих пор является его советником

Иван Сафронов, который находится под арестом по обвинению в гостайне, до сих пор является советником генерального директора корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозина. Об этом сам глава корпорации заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, он является моим советником. Потому, что это, наверное, правильно, как мне кажется, когда еще нет решения суда, и человек не обвинен уже самой судебной властью», — сказал Д.Рогозин.

Так же он отметил, что до тех пор, пока не будет судебного решения, «он (Сафронов) будет продолжать работать советником в «Роскосмосе».

На вопрос, говорил ли он с президентом на тему И.Сафронова, Д.Рогозин ответил: «Я никогда не комментирую то, что я обсуждаю с президентом».