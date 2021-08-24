Российская космическая отрасль является абсолютным лидером в области ракетно-двигательного строительства – Рогозин

Об этом заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«У нас три космические державы – Россия, США и Китай. Все остальные тоже экспериментируют. Где-то кто-то опережает: кто-то первый, кто-то второй, а кто третий. Но совершенно очевидно, что российская космическая отрасль является абсолютным лидером в области ракетно-двигательного строительства», — сказал он.

По словам Д.Рогозина, несмотря на санкции американцы вынуждены покупать российские двигатели, потому что это «совершенные машины».

«Много покупают. Это значительный и серьезный для нас заработок. Это не только выгодно, но и престижно. Наш «Энергомаш» поставляет двигатели в США», — сказал он.