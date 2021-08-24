Рогозин назвал важным просветительским проектом подготовку полета актрисы в космос на 10 дней

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал важным просветительским проектом подготовку полета актрисы (Юлии Пересильд – Э.М.) в космос на 10 дней. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С моей точки зрения, важнейший проект. Всегда считалось, что полеты космос – это дело профессионалов. И это правильно, на первом этапе пилотируемой космонавтики так и должно было быть. Точно также было и с авиацией сейчас пилот садится вместе со вторым пилотом в кабину самолета, а дальше 100, 200, 300 пассажиров летят туда, куда им нужно. Космос будет именно таким же. И американцы думают также, как и я. Мы считаем, что крайне важно открывать космос для людей, для гражданских лиц самых разных профессий Для того чтобы показать, что наша космическая транспортная система «Союз-2», ракеты и корабль «Союз МС» превосходны и до сих пор по скорости достижения космической станции нам нет равных. Мы хотим показать, как эта штука работает. Второе, мы хотим показать людей, которые стоят за этим подвигом Для нас это важное конкурентное преимущество, мы должны показать, что за короткий период, буквально за 2-3 месяца, мы готовы подготовить человека, который никогда и не собирался лететь в космос. Это (полет актрисы Юлии Пересильд – Э.М.) произойдет в начале октября, 5 октября, на 10 дней с тем, чтобы провести и провести всю запланированную программу научных экспериментов и снять то, что никто еще никогда не снимал. Для нас это важный просветительский проект», — сказал он.