В «Единой России» пообещали найти деньги на меры, которые анонсировал президент Владимир Путин

Экономика растет и есть дополнительные доходы, сказал лидер думской фракции Сергей Неверов, передает «Интерфакс». На съезде «Единой России» Путин сегодня сказал, что будет запущена новая программа переселения аварийного жилья на 45 миллиардов рублей, обновлен российский авиапарк на 340 миллиардов, будет усилена система охраны лесов, проиндексируют выше инфляции зарплаты силовиков и пенсии всех россиян.

Президент сегодня также подписал указ о разовых выплатах пенсионерам по 10 тысяч и сотрудникам правоохранительных органов и военным по 15 тысяч. По оценке Минфина, только на это потребуется 500 миллиардов рублей.