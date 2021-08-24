Аппарат «Луна-25» будет отправлен в мае 2022 года – Рогозин

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина отправка автоматической станции «Луна-25» состоится в мае 2022 года. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас все готово. Мы полетим в мае, это точно», — сказал он.

По словам Д.Рогозина, Лунная программа на данный момент находится уже на «финишной прямой».

«Дело в том, что такого рода сложные миссии мы делаем не национальными, а совместными усилиями. В данном случае «Луна-25» должна сесть на южный полюс Луны. Все разработчики у нас молодые ребята, то поколение, которое умело делать, оно уже ушло. Поэтому нам важно не под праздничек это сделать, а сделать так, чтобы это было успешно и штатно. Поэтому для полета на Луну есть так называемые пусковые окна. Они заканчиваются в конце ноября, начинаются вначале мая. Поэтому если мы хотя бы на 3-4 дня вываливаемся в силу подготовки наземного комплекса, то просто идем на следующее пусковое окно.», — объяснил глава «Роскосмоса».