Рогозин: Космическая отрасль выходит из сложного положения на успешные пуски и миссии, которых никогда не было

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «космическая отрасль исправилась и выходит из сложного положения на успешные пуски и миссии, которых никогда не было». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Переносы – это обычное дело, и у американцев, и китайцев, и европейцев это обычное дело. Мы же не будем пускать неготовую машину. Это же сложнейшая техника космическая, если мы видим, что есть какое-то подозрение на проблему, мы безусловно уходим на резервную дату. Но у нас, кстати говоря, этого намного меньше, чем у тех же американских коллег. Если вспомнить историю шаттлов – шаттлы там никогда вообще вовремя не летали, они всегда переносили, иногда даже на месяцы. Это обычная история. Перенос – это штатная ситуация. Никто по этому поводу в Соединенных Штатах – там стеба нет. Это нормальная работа. У нас, к сожалению, все очень эмоционально, болезненно. У нас сейчас все нормально, и в год первого полета Гагарина мы хотим сказать, что отрасль, очевидно совершенно, исправилась, выходит из сложного положения. Действительно, у нас сейчас важнейшее дело и важнейший период перехода на новую ракетно-космическую технику, выхода на успешные пуски, на выполнение тех миссий, которых никогда не было», — сказал он.