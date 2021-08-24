Глава «Роскосмоса» Рогозин: За последние три года не было ни одной аварии с российскими космическими аппаратами

За последние три года не было ни одной аварии с российскими космическими аппаратами. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, отметив, что такого не было даже в советские времена.

На просьбу прокомментировать случающиеся аварии с космическими аппаратами, Д.Рогзин отметил: «Я думаю, что это какой-то отголосок, связанный с прошлыми годами, когда у нас действительно была высокая аварийность. Когда я приехал из Брюсселя в Москву, в 2011 году было 5 аварий, и потеряли важную миссию «Фобос-грунт», на которую было затрачено огромное количество средство. Дальше, когда я работал в правительстве, 2-3 аварии в год было ежегодно. Поэтому и накипело у людей, мы всегда жили космосом и гордились. А тут вдруг авария за аварией», — сказал глава госкорпорации.

По словам Д.Рогозина, за последние три года не было ни одной аварии, что не случалось с советских времен.

«Мы сейчас почти три года безаварийной работы. Такого не было никогда даже в советское время», — сказал он.

Недавно в НАСА заявили о создании группы по расследованию инцидента с нештатным включением двигателей модуля «Наука» после его стыковки с МКС. В американском агентстве утверждали, что из-за инцидента орбитальную станцию развернуло на 45 градусов.