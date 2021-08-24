Разлив нефти под Новороссийском произошел из-за отсутствия капитального ремонта, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в марте сменился подрядчик, а прежний владелец в оборудование не вкладывался, передает РИА Новости. Авария произошла 7 августа. Ущерб еще не подсчитан.

Первоначально в Каспийском трубопроводном консорциуме уверяли, что площадь разлива невелика – 200 квадратных метров, но в Институте космических исследований РАН вскоре сообщили, что нефтяное пятно было в тысячи раз больше — 80 квадратных километров.