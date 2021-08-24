Минюст заявил, что телеканал «Дождь» признан иностранным агентом из-за получения 130 тысяч евро от ЕС

Гендиректор и совладелец «Дождя» Наталья Синдеева сказала нашей радиостанции, что не жалеет о совместном проекте с ЕС.



Наталья Синдеева подчеркнула, что настроение в редакции хорошее и что все понимают, что надо сплотиться и работать еще лучше.