Умер барабанщик рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс

О смерти музыканта легендарного коллектива сообщил его представитель в Лондоне, передает агентство «Пресс Ассошиэйшн». Чарли Уоттсу было 80 лет. 17 лет назад у него обнаружили рак горла. После курса лечения Чарли Уоттс вернулся к студийным записям и гастролям.